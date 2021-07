Advertising

CatelliRossella : Covid: Merkel, con più vaccinati torneremo a libertà - Europa - ANSA - LibralonEddi : RT @dottorbarbieri: +++ #Covid: #Merkel, solo se vaccinati saremo più liberi +++ - Boske_DG : RT @dottorbarbieri: +++ #Covid: #Merkel, solo se vaccinati saremo più liberi +++ - gentilcristiano : RT @dottorbarbieri: +++ #Covid: #Merkel, solo se vaccinati saremo più liberi +++ - MamolkcsMamol : RT @dottorbarbieri: +++ #Covid: #Merkel, solo se vaccinati saremo più liberi +++ -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Merkel

Agenzia ANSA

"Col vaccino non proteggete solo voi stessi ma anche le persone che amate" e si mette al riparo la società intera "dal peso delle restrizioni". Lo ha detto Angela, in conferenza stampa al Robert Koch Institut, col ministro della Salute Jens Spahn e il presidente dell'Istituto, Lothar Wieler. "Quante più persone saranno vaccinate, tanto prima potremo ..."Col vaccino non proteggete solo voi stessi ma anche le persone che amate" e si mette al riparo la società intera "dal peso delle restrizioni". Lo ha detto Angela, in conferenza stampa al Robert Koch Institut, col ministro della Salute Jens Spahn e il presidente dell'Istituto, Lothar Wieler. "Quante più persone saranno vaccinate, tanto prima potremo ..."Col vaccino non proteggete solo voi stessi ma anche le persone che amate" e si mette al riparo la società intera "dal peso delle restrizioni". (ANSA) ...A volte la retorica è stucchevole e spesso in queste occasioni si spreca, ma la serata magica di domenica, in cui gli Azzurri hanno espugnato Wembley, resterà negli annali ...