AS Roma presenta maglia Home 2021-22 (Di martedì 13 luglio 2021) Roma – La stagione 2021-22 vedrà il debutto, si legge nella nota della AS Roma, della collaborazione tra il Club e New Balance, brand leader mondiale nello sport. Per l'occasione, la nuova divisa Home si presenta in ricche tonalità di giallo e rosso. La parte frontale della maglia è arricchita da pin-stripe tono su tono. "È sempre emozionante quando viene svelato un nuovo kit- ha dichiarato il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini- soprattutto in questa stagione. Il nuovo design è stato apprezzato dalla squadra dal momento in cui l'abbiamo visto e siamo tutti impazienti di ...

