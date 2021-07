Vite al limite Janine | 308kg poi la mossa vincente | così è cambiato tutto

Leggi su chenews

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tra i protagonisti dial, l’amato programma su Real Time,: per lei èoggi, dopo la(fonte foto: youtube, Discovery Home & Health Brasil)Mueller è una delle protagonista dial, l’amato e noto programma dal grande seguito, in onda su Real Time, in grado di emozionare, conquistare ed appassionare i tantissimi telespettatori: dai 308 kg ad oggi, il suo coraggio e la. ...