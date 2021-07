Violenza brutale a Wembley: i tifosi inglesi perdono la testa (Di lunedì 12 luglio 2021) Questo video è stato girato ai tornelli d'ingresso dello stadio di Wembley prima della finale di Euro 2020 Italia - Inghilterra: protagonisti alcuni inglesi, molti dei quali senza biglietto. La loro ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 12 luglio 2021) Questo video è stato girato ai tornelli d'ingresso dello stadio diprima della finale di Euro 2020 Italia - Inghilterra: protagonisti alcuni, molti dei quali senza biglietto. La loro ...

Advertising

il_Conte78 : @missantropa000 Che poi la ritengo un istigazione alla violenza fisica e brutale...un invito a tale evento con tem… - mau_or_ : israeliani a Nazareth che comprendono gravi reati, a partire dal 9 maggio 2021 e per diversi giorni. Nella loro le… - mabosisc : RT @solo_dignita: Non c'è una legge in Israele, tranne la volontà del brutale regime sionista d’apartheid. 'Tribunali' militari con tassi d… - solo_dignita : Non c'è una legge in Israele, tranne la volontà del brutale regime sionista d’apartheid. 'Tribunali' militari con t… -