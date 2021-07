Saman Abbas | ricerche sospese dopo 67 giorni

(Di lunedì 12 luglio 2021)ledi, la 18enne pachistana scomparsaaver rifiutato un matrimonio combinato. Della giovane non si hanno più notizie dal 30 aprile scorso e i controlli sono durati 67nell’area dell’azienda agricola di Novellara, dove abitavano e lavoravano i suoi genitori., ma proseguono le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia e della compagnia di Guastalla, coordinati dalla Procura reggiana. Si cercano informazioni per ritrovare il corpo della ragazza e catturare le persone, ...

Dopo 67 giorni di ricerche il corpo dinon è ancora stato rinvenuto. Ora però si è deciso di sospendere le ricerche nell'area dell'azienda agricola di Novellara, Reggio Emilia, dove viveva la famiglia die dove si ...Una notizia non bella ma al momento risultati non ci sono stati. Sospese dopo 67 giorni le ricerche nell'area dell'azienda agricola di Novellara (nel Reggiano) dove viveva la famiglia die dove si pensa sia sepolto il corpo della 18enne pachistana, che rifiutò un matrimonio combinato. In più di due mesi sono stati impiegati 500 carabinieri, unità cinofile, vigili del fuoco ...Dopo oltre due mesi dalla sua scomparsa, oggi vengono sospese le ricerche di Saman Abbas nell’area dell’azienda agricola di Novellara, in Emilia Romagna. Proprio in quel luogo, si sospetta sia sepolto ...NOVELLARA (Reggio Emilia) – Dopo più di due mesi a Novellara si interrompono le ricerche del cadavere della 18enne pakistana Saman Abbas. Lo hanno comunicato oggi i carabinieri: le indagini continuera ...