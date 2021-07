Morti sul lavoro, a Palermo operaio 42enne cade dall’impalcatura (Di lunedì 12 luglio 2021) Palermo, ancora Morti sul lavoro: a Mondello un uomo stava lavorando a una finestra al cantiere de La Sirenetta Getty ImagesÈ morto questa mattina a causa di una caduta dall’impalcatura mentre montava una finestra al cantiere La Sirenetta a Mondello, quartiere di Palermo noto per le sue belle spiagge, in piazza di Valdesi. Per Vincenzo Ribaudo, di 42 anni, purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è stato vana la corsa all’ospedale. Sul posto è subito intervenuta l’ambulanza del 118 per trasportarlo all’ospedale di Villa Sofia ma i traumi sono risultati troppo grandi e vasti per salvarlo. ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 luglio 2021), ancorasul: a Mondello un uomo stava lavorando a una finestra al cantiere de La Sirenetta Getty ImagesÈ morto questa mattina a causa di una cadutamentre montava una finestra al cantiere La Sirenetta a Mondello, quartiere dinoto per le sue belle spiagge, in piazza di Valdesi. Per Vincenzo Ribaudo, di 42 anni, purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è stato vana la corsa all’ospedale. Sul posto è subito intervenuta l’ambulanza del 118 per trasportarlo all’ospedale di Villa Sofia ma i traumi sono risultati troppo grandi e vasti per salvarlo. ...

Ultime Notizie dalla rete : Morti sul Libia, la proroga della missione è questione di trasparenza (e violazione di diritti umani) ...in piazza Montecitorio per dire no a scelte politiche che non siano fondate sul rispetto dei diritti umani e per dire ai nostri parlamentari e membri del Governo che no, #NonPoteteNonGuardare i morti ...

Palermo. Cade dall'impalcatura, morto operaio nel cantiere de La Sirenetta ...- ci rammaricano fortemente e cresce sempre più la preoccupazione per un prezzo troppo alto di vite umane perse sul luogo di lavoro, che drammaticamente allunga il già tragico bollettino di morti, ...

Ignazio, morto in un tritarifiuti a Villacidro: "Non uccidetelo una seconda volta" La Repubblica Operaio morto a Mondello, i sindacati: “Profondamente addolorati” PALERMO – La tragedia dell‘operaio morto durante i lavori al Sirenetta di Mondello ha creato grande tristezza e paura. “Siamo profondamente addolorati per la morte dell’ennesimo operaio che ha perso l ...

