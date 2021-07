Marco D’Angelo da Olbia a Hollywood con Limemagazine

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 12 luglio 2021)da. E’ un pò di tempo che stiamo osservando il lavoro di, e stiamo notando che è riuscito a portare il suooltre il livello in cui era. E’ partito da un semplice Blog fino ad esser un Agenzia di Marketing e News, facendo anche promo e sponsor per gli eventi. Ora invece vediamo da qualche giorno interviste su interviste a personaggi e nomi importanti tra cui Blonde Brothers, Sarah Altobello, Filippo Nardi, Alex Baudo, Moka, Doran, Simone Coccia, e poi ancora i politici Roberta Alaimo, Andrea Giarrizzo, Roberto Li Gioi, e via via sempre ...