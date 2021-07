M5s chiude con i 'no vax': "Importante vaccinarsi contro il Covid" (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - "I contagi da Covid-19 sono tornati a salire: se a giugno abbiamo visto un andamento costante di decrescita, siamo passati a +2.483 casi del primo giugno a +753 del 25 giugno, oggi con circa 1.400 casi in più al giorno notiamo che la curva è tornata a salire. Allora, è fondamentale non abbassare la guardia. È vero, per esempio, che oggi non serve più indossare la mascherina all'aperto, ma, in situazioni di assembramento, bisogna metterla". A ricordarlo sono i 5 stelle in commissione Sanità al Senato. "Non dobbiamo derogare alle buone norme che ci hanno permesso di riaprire l'Italia. La campagna vaccinale sta andando avanti, ma anche lì è Importante ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - "I contagi da-19 sono tornati a salire: se a giugno abbiamo visto un andamento costante di decrescita, siamo passati a +2.483 casi del primo giugno a +753 del 25 giugno, oggi con circa 1.400 casi in più al giorno notiamo che la curva è tornata a salire. Allora, è fondamentale non abbassare la guardia. È vero, per esempio, che oggi non serve più indossare la mascherina all'aperto, ma, in situazioni di assembramento, bisogna metterla". A ricordarlo sono i 5 stelle in commissione Sanità al Senato. "Non dobbiamo derogare alle buone norme che ci hanno permesso di riaprire l'Italia. La campagna vaccinale sta andando avanti, ma anche lì è...

