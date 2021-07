La variante Delta non dà scampo: coprifuoco e lockdown in Thailandia (Di lunedì 12 luglio 2021) Anche a Est del Mondo torna lo spettro del Covid a causa della ex variante Indiana. Bangkok e cinque province limitrofe tornano da oggi sotto pesanti restrizioni, tra cui un coprifuoco notturno, nel ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 luglio 2021) Anche a Est del Mondo torna lo spettro del Covid a causa della exIndiana. Bangkok e cinque province limitrofe tornano da oggi sotto pesanti restrizioni, tra cui unnotturno, nel ...

Advertising

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - fattoquotidiano : A Londra è saltata ogni regola: tifosi ubriachi e senza le mascherine [di @lVendemiale] - AlbertoBagnai : Dai… È estate, c’è la variante delta, fa caldo, è un giorno lavorativo, ma… con #RebalancingEurope abbiamo riempito… - FedericaFlajani : RT @AlbertoBagnai: Dai… È estate, c’è la variante delta, fa caldo, è un giorno lavorativo, ma… con #RebalancingEurope abbiamo riempito una… - StivalDaniele : RT @GuidoDeMartini: ??VARIANTE DELTA: TROVA LE DIFFERENZE??????GRAN BRETAGNA 19 luglio, via ogni restrizione e indicazione di trattare Covid-19… -