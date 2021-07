La Coppa di Campioni d'Europa è tornata a Roma (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - La nazionale italiana di calcio vincitrice dell'europeo è rientrata da Wembley poco dopo le 6 del mattino all'aeroporto di Fiumicino attesi da circa 200 tifosi. Decine di operatori aeroportuali si sono radunati sotto il velivolo e hanno applaudito lungamente la nazionale. Successivamente gli Azzurri sono stati trasferiti all'hotel Parco dei Principi dove Giorgio Chiellini, è sceso dal pullman con una corona dorata in testa e la Coppa in mano. Nella giornata di oggi la Nazionale è attesa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale e dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Palazzo Chigi. Mattarella, torniamo vincitori "Torniamo ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - La nazionale italiana di calcio vincitrice dell'europeo è rientrata da Wembley poco dopo le 6 del mattino all'aeroporto di Fiumicino attesi da circa 200 tifosi. Decine di operatori aeroportuali si sono radunati sotto il velivolo e hanno applaudito lungamente la nazionale. Successivamente gli Azzurri sono stati trasferiti all'hotel Parco dei Principi dove Giorgio Chiellini, è sceso dal pullman con una corona dorata in testa e lain mano. Nella giornata di oggi la Nazionale è attesa dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale e dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Palazzo Chigi. Mattarella, torniamo vincitori "Torniamo ...

