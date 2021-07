Joao Mario arrivato a Lisbona: a breve la firma con il Benfica (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la risoluzione del contratto con l’Inter, Joao Mario è atterrato a Lisbona per firmare con il Benfica Dopo aver risolto il contratto con l’Inter, Joao Mario è pronto a cominciare la sua nuova avventura con il Benfica. Come riportato da alcuni media portoghesi, il centrocampista è atterrato in Portogallo dove firmerà il contratto con il club di Lisbona. João Mário acaba de aterrar em Lisboa para assinar pelo @SLBenfica . O @Sporting CP perde na corrida pelo médio português #JoaoMario ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la risoluzione del contratto con l’Inter,è atterrato aperre con ilDopo aver risolto il contratto con l’Inter,è pronto a cominciare la sua nuova avventura con il. Come riportato da alcuni media portoghesi, il centrocampista è atterrato in Portogallo dove firmerà il contratto con il club di. João Mário acaba de aterrar em Lisboa para assinar pelo @SL. O @Sporting CP perde na corrida pelo médio português #...

