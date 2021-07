Italia, Mattarella: «Vinto al di là del risultato e con un magnifico gioco» (Di lunedì 12 luglio 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato la vittoria dell’Europeo da parte dell’Italia Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, sul Colle del Quirinale ha commentato la vittoria dell’Italia all’Europeo. «Ieri sera ho seguito la partita e festeggiato il momento decisivo con Gravina. Ai protagonisti vanno i complimenti più grandi. Non sono un commentatore sportivo, ma ieri avete meritato di vincere ben al di là del risultato perché avete lottato contro due handicap. Avete giocato in casa degli avversari, con quello stadio e con quel tifo, e subito un gol a freddo che avrebbe in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Il presidente della Repubblica Sergioha commentato la vittoria dell’Europeo da parte dell’Sergio, presidente della Repubblica, sul Colle del Quirinale ha commentato la vittoria dell’all’Europeo. «Ieri sera ho seguito la partita e festeggiato il momento decisivo con Gravina. Ai protagonisti vanno i complimenti più grandi. Non sono un commentatore sportivo, ma ieri avete meritato di vincere ben al di là delperché avete lottato contro due handicap. Avete giocato in casa degli avversari, con quello stadio e con quel tifo, e subito un gol a freddo che avrebbe in ...

