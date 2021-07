Inghilterra, insulti razzisti a Rashford, Sancho e Saka. Johnson tuona: “Vergognoso” (Di lunedì 12 luglio 2021) Uno spiacevole episodio legato alle discriminazioni razziali si è verificato in Inghilterra successivamente alla partita persa dei britannici contro l’Italia. Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati presi di mira via social per aver aver sbagliato i rigori che hanno condannato gli inglesi alla sconfitta. Ovviamente, è stata unanime la condanna di tale tipo di violenza da parte delle istituzioni. In merito, si è espresso anche il primo ministro inglese, Boris Johnson: “Questa squadra merita di essere lodata e non di subire abusi razzisti sui social media. I responsabili di ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) Uno spiacevole episodio legato alle discriminazioni razziali si è verificato insuccessivamente alla partita persa dei britannici contro l’Italia. Marcus, Jadone Bukayosono stati presi di mira via social per aver aver sbagliato i rigori che hanno condannato gli inglesi alla sconfitta. Ovviamente, è stata unanime la condanna di tale tipo di violenza da parte delle istituzioni. In merito, si è espresso anche il primo ministro inglese, Boris: “Questa squadra merita di essere lodata e non di subire abusisui social media. I responsabili di ...

kavya_weligoda : RT @fineelinexwalls: comunque mi dispiace un sacco per il calciatore dell'Inghilterra (quello che ha sbagliato il rigore) perché ha solo 19… - imxinsecure : È bellissimo poter dire di aver vinto gli Europei, ma oggi il mio pensiero va ai giocatori dell'Inghilterra che sta… - ac_rvx : RT @lninterrotto: “Sei come la Spagna”. “Ma c’è un po’ di Francia in te”. “Scusa, Inghilterra, non ti ho sentito?” Insulti 2021. - ClayJensenF : RT @lokiilonely: felicissima per la vittoria italiana ma mi viene da piangere perché in inghilterra saka si sta prendendo insulti razzisti… - emidiaries : RT @lokiilonely: felicissima per la vittoria italiana ma mi viene da piangere perché in inghilterra saka si sta prendendo insulti razzisti… -