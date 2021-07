GdS – Inter, permanenza Gagliardini non scontata: con l’offerta giusta sarà addio (Di lunedì 12 luglio 2021) Roberto Gagliardini potrebbe lasciare l’Inter Nell’Inter del futuro potrebbe non esserci più spazio per Roberto Gagliardini. Nonostante l’arrivo di Inzaghi sulla panchina nerazzurra la posizione del centrocampista non è più così solida e, secondo la Gazzetta dello Sport, con l’offerta giusta (tra i 5 e i 6 milioni di euro) può lasciare Milano. “Anche Roberto Gagliardini non è così certo della permanenza: in caso di giusta offerta, potrebbe essere lui il sacrificato della mediana sull’altare dei conti. Il tutto, senza mai perdere di ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Robertopotrebbe lasciare l’Nell’del futuro potrebbe non esserci più spazio per Roberto. Nonostante l’arrivo di Inzaghi sulla panchina nerazzurra la posizione del centrocampista non è più così solida e, secondo la Gazzetta dello Sport, con(tra i 5 e i 6 milioni di euro) può lasciare Milano. “Anche Robertonon è così certo della: in caso diofferta, potrebbe essere lui il sacrificato della mediana sull’altare dei conti. Il tutto, senza mai perdere di ...

