Europei 2021 | festa scozzese per il trionfo degli Azzurri sugli inglesi ai calci di rigore

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 luglio 2021) Non si è festeggiato solo in Italia ieri sera al termine della finale dei Campionatidio maschile. Dopo ildecisivo parato da Gianluigi Donnarumma su Saka, laè infatti scattata anche in Scozia per la vittoriae soprattutto per la sconfitta in finaleodiati “cugini”. The street in Edinburgh right ! Today, all of Scotland are Italian#Italy #eurofinal pic.twitter.com/q3GW5zabg6 — Laura photoshoot (@WavandaV) July 11,Oltre alla gente ...