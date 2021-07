Euro 2020 | Caressa scoppia in lacrime | cosa è successo VIDEO

Leggi su chenews

(Di lunedì 12 luglio 2021) Travolto dall’emozione per la finale ditra Italia e Inghilterra, Fabioa piangere all’improvviso e posta tutto sui social. Fabioe Beppe Bergomi (Instagram)Se la telecronaca Rai ha mantenuto un certo aplomb inglese, forse per solidarizzare con gli avversari, non possiamo dire la stessacon il commento dei telecronisti di Sky Sport. Ieri sera, anzi, ieri notte a farla da padrona è stata l’emozione che ha preso il sopravvento. Come quindici anni fa, Fabioe Beppe Bergomi sono stati letteralmente travolti ...