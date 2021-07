Elezioni Germania, a settembre il rinnovo del Parlamento: esclusi partiti di estrema sinistra, ma compaiono quelli neonazisti e xenofobi (Di lunedì 12 luglio 2021) Il 26 settembre oltre 60 milioni di tedeschi voteranno per il rinnovo del Parlamento. Sono 87 le associazioni che hanno chiesto di essere riconosciute come partiti e concorrere per la ventesima legislatura, 23 in più rispetto al 2017. Ma la Commissione elettorale parlamentare ne ha accettate 44, che si aggiungono ai nove partiti già in Parlamento, cioè Cdu, Csu (ramo bavarese della Cdu), Spd, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, Fdp, AfD ed i Freien Wähler (in Baviera e Brandeburgo). Ma se le formazioni filo-comuniste e anarchiche risultano tra le escluse dalla Commissione, tra quelle ammesse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Il 26oltre 60 milioni di tedeschi voteranno per ildel. Sono 87 le associazioni che hanno chiesto di essere riconosciute comee concorrere per la ventesima legislatura, 23 in più rispetto al 2017. Ma la Commissione elettorale parlamentare ne ha accettate 44, che si aggiungono ai novegià in, cioè Cdu, Csu (ramo bavarese della Cdu), Spd, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, Fdp, AfD ed i Freien Wähler (in Baviera e Brandeburgo). Ma se le formazioni filo-comuniste e anarchiche risultano tra le escluse dalla Commissione, tra quelle ammesse ...

