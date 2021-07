Covid Lazio | D’Amato | “Green Pass obbligatorio per concerti | stadi e serate nei locali”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 luglio 2021) La campagna vaccinale prosegue e, di pario, il numero di eventi e viaggi organizzati aumenta. A maggio, quando si stava pensando alla ripartenza, era stato ideato il; un attestato di vaccinazione (per la prima e la seconda dose). Il certificato verde sarebbe dovuto diventare il lasciaare per eventi, spettacoli ma anche per i viaggi esteri: ad oggi però il suo utilizzo effettivo è in dubbio. Leggi anche:rischia zona gialla, l’allarme di Magi: “I contagi aumentano, verso chiusure estive e nuove restrizioni”: deve diventare ...