Covid: 99% risposta anticorpale dopo 2 dosi vaccino ReiThera, dati preliminari (Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug. (Adnkronos Salute) - Con il vaccino italiano anti-Covid di ReiThera si osserva una risposta anticorpale contro la proteina Spike del coronavirus Sars-CoV-2 in oltre il 93% dei volontari arruolati nella sperimentazione, e si raggiunge il 99% dopo la seconda somministrazione. E' quanto emerge dai risultati dell'analisi preliminare dello studio clinico di fase 2 - randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo - condotto sul vaccino GRAd-COV2. I dati del trial Covitar sono stati annunciati oggi dalla società biotech con sede a Castel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug. (Adnkronos Salute) - Con ilitaliano anti-disi osserva unacontro la proteina Spike del coronavirus Sars-CoV-2 in oltre il 93% dei volontari arruolati nella sperimentazione, e si raggiunge il 99%la seconda somministrazione. E' quanto emerge dai risultati dell'analisi preliminare dello studio clinico di fase 2 - randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo - condotto sulGRAd-COV2. Idel trial Covitar sono stati annunciati oggi dalla società biotech con sede a Castel ...

