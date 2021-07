Chiellini: “Trionfo Euro 2020 per Astori, sempre con noi” – Video (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Trionfo a Euro 2020 dedicato a Davide Astori, il difensore della Fiorentina e della Nazionale scomparso il 4 maggio 2018. Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia campione d’Europa, dedica la vittoria al compagno. (Immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) Ildedicato a Davide, il difensore della Fiorentina e della Nazionale scomparso il 4 maggio 2018. Giorgio, capitano dell’Italia campione d’pa, dedica la vittoria al compagno. (Immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

