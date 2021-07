Cannes: Sean Penn contro Donald Trump (Di lunedì 12 luglio 2021) Sean Penn al festival di Cannes ha lanciato un duro attacco contro l’ex presidente americano Donald Trump. Secondo l’attore, l’amministrazione Trump ha completamente trascurato le comunità più disagiate e ha gestito la crisi sanitaria in modo osceno. Penn è da anni un attivista. Ha fondato un’organizzazione no profit “CORE”, che ha offerto il suo aiuto durante la pandemia, contribuendo a test, vaccinazioni e molto altro. Cannes: cosa ha detto Sean Penn? Sean Penn, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021)al festival diha lanciato un duro attaccol’ex presidente americano. Secondo l’attore, l’amministrazioneha completamente trascurato le comunità più disagiate e ha gestito la crisi sanitaria in modo osceno.è da anni un attivista. Ha fondato un’organizzazione no profit “CORE”, che ha offerto il suo aiuto durante la pandemia, contribuendo a test, vaccinazioni e molto altro.: cosa ha detto, ...

Advertising

Frankf1842 : RT @ANSA_Lifestyle: Alla presentazione del film in concorso #FlagDay, #SeanPenn ha espresso parole forti sulla gestione della crisi sanitar… - Anubi_Inpw : RT @ANSA_Lifestyle: Alla presentazione del film in concorso #FlagDay, #SeanPenn ha espresso parole forti sulla gestione della crisi sanitar… - Agenzia_Ansa : RT @ANSA_Lifestyle: Alla presentazione del film in concorso #FlagDay, #SeanPenn ha espresso parole forti sulla gestione della crisi sanitar… - TaxiDriversRoma : Presentato in concorso al @Festival_Cannes, il nuovo film da regista di #SeanPenn, #FlagDay, racconta l’arte di sop… - DavideStanzi : RT @BestMovieItalia: Festival di Cannes 2021: Sean Penn presenta Flag Day e attacca Trump per la gestione della pandemia - -