Belen Rodriguez | è nata Luna Marie | il gesto di Antonino Spinalbese

(Di lunedì 12 luglio 2021)ha dato alla luce la tanto attesa, dopo il primogenito Santiago nato dal matrimonio recentemente finito con Stefano De Martino. La piccola ènella notte tra l’11 e il 12 luglio 2021, nella quale l’amata patria adottiva della modella, l’Italia, si è conquistata la coppa Uefa battendo l’Inghilterra alla finale degli Europei 2021. Ma non è tutto. Perchécita, in queste ore, festeggia anche un trionfo della terrale argentina, così come lei stessa fa sapere in un intervento appena condiviso con la rete. Tra le reazioni social alla ...

Advertising

lapiazzaweb : La piccola è nata nella notte della vittoria dell'Italia a #Padova ?? - MaiteVarasOrtiz : Italia campione d’Europa, i vip esultano da Vasco Rossi a Ligabue, da Amadeus alla neo mamma Belen Rodriguez: “Ne a… - RaffaellaPivato : Belen Rodriguez ha partorito, è nata Luna Marì - BITCHYFit : Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Marì - infoitcultura : Belen Rodriguez di nuovo mamma: è nata Luna Marì -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

è diventata mamma per la seconda volta. La showgirl argentina, ex moglie di Stefano De Martino, in queste ore ha annunciato sui social la nascita della piccola Luna Marì, la bambina ...Stefano De Martino resterà sempre uno dei più grandi amori di. Con lui, la showgirl argentina ha provato l'emozione di pronunciare il fatidico sì, ma soprattutto la gioia di diventare mamma per la prima volta. La nascita di Santiago ha cambiato ...Mentre la Nazionale di calcio italiana vinceva gli Europei 2020, stanotte è nata Luna Marì, la secondogenita di Belen Rodriguez Belèn Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta. Stanotte è nata ...È nata Luna Marì, figlia della Rodriguez e Antonino Spinalbese. L’ex marito dell’argentina le ha fatto gli auguri?