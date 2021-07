ATP Bastad 2021, Marco Cecchinato al 2° turno, Elias Ymer e Yannik Hanfmann avanzano (Di lunedì 12 luglio 2021) Prima giornata di incontri sulla terra rossa di Bastad (Svezia), sede dell’ATP 250 di questa settimana. Un assaggio, dunque, di quel che sarà e le notizie in casa Italia sono buone. Marco Cecchinato (n.82 del mondo), infatti, ha regolato con il punteggio di 6-2 5-7 6-3 il francese Richard Gasquet (n.54 del ranking). Una vittoria con le unghie e con i denti per il palermitano che ha saputo far fronte a una secondo parziale negativo, essendosi trovato avanti di un break. Nel prossimo turno Cecchinato affronterà il vincente della sfida tutta argentina tra Federico Coria e Francisco Cerundolo. Agli ottavi di ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Prima giornata di incontri sulla terra rossa di(Svezia), sede dell’ATP 250 di questa settimana. Un assaggio, dunque, di quel che sarà e le notizie in casa Italia sono buone.(n.82 del mondo), infatti, ha regolato con il punteggio di 6-2 5-7 6-3 il francese Richard Gasquet (n.54 del ranking). Una vittoria con le unghie e con i denti per il palermitano che ha saputo far fronte a una secondo parziale negativo, essendosi trovato avanti di un break. Nel prossimoaffronterà il vincente della sfida tutta argentina tra Federico Coria e Francisco Cerundolo. Agli ottavi di ...

federtennis : I risultati degli italiani ????WTA Praga Minnen 6-0 4-6 6-1 Gatto-Monticone ????ATP Bastad Cecchinato 6-2 5-7 6-3 Gasq… - aquila7630 : Tabellone #Atp #Bastad: #Ruud numero 1 del seeding, al via quattro azzurri. #12luglio - zazoomblog : Tennis: Cecchinato elimina il n.5 Gasquet al torneo Atp di Bastad - #Tennis: #Cecchinato #elimina #Gasquet - STnews365 : Atp Bastad, Cecchinato avanza: sconfitto Gasquet. Exploit del palermitano nel primo turno del torneo 250 in terra s… - zazoomblog : ATP Bastad 2021 Marco Cecchinato la spunta in tre set contro Richard Gasquez. L’azzurro al secondo turno - #Bastad… -