Ascolti tv domenica 11 luglio 2021: Finale Euro 2020 Italia-Inghilterra, Victoria e Abdul, La fidanzata di papà, dati Auditel e share (Di lunedì 12 luglio 2021) Ascolti Tv domenica 11 luglio 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive Italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv domenica 11 luglio 2021: dati di Ascolti di ieri in prima serata Ieri sera, 11 luglio 2021, tanti programmi e film in prima serata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 luglio 2021)Tv11. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisivene. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv11didi ieri in prima serata Ieri sera, 11, tanti programmi e film in prima serata ...

CorriereCitta : #Ascoltitv domenica 11 luglio 2021: Finale Euro 2020 #Italia-Inghilterra, Victoria e Abdul, La fidanzata di papà, d… - GiuseppeBelcas3 : 'La #sanita' deve essere un bene primario per tutti e gratuita'. L'ha detto oggi Papa Francesco all'Angelus recitat… - barbaradipalma : RT @BeppeConvertini: Buona Domenica Amici,come va?Grazie per averci seguito così in tanti ieri..?? L’appuntamento e’ per sabato prossimo co… - erredue68 : @meloccaros @paolobertolucci Io ho skysport dagli albori, ma avete davvero fatto un regalo enorme a moltissima gent… - Patrizi09306335 : @IvoMandarino Mi fa piacere sono spontanee e sincere! Felice Domenica nel Signore che ci ascolti e guidi sempre! E.… -