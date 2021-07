Articolo Uno: Scotto, ‘festa nazionale a Bologna, rafforzare idea coalizione progressista’ (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Dopo un anno di sospensione forzata, dopo un anno in cui il coraggio della nostra bella comunità di Articolo Uno è stato innanzitutto quello di continuare a militare, a organizzare, a lottare, a sognare ‘da remoto’. Adesso torniamo a stare insieme dal vivo”. Così Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno, presenta ‘Unica’, la festa nazionale che si svolgerà a Bologna dal 22 al 26 luglio. L'Articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Dopo un anno di sospensione forzata, dopo un anno in cui il coraggio della nostra bella comunità diUno è stato innanzitutto quello di continuare a militare, a organizzare, a lottare, a sognare ‘da remoto’. Adesso torniamo a stare insieme dal vivo”. Così Arturo, coordinatore diUno, presenta ‘Unica’, la festache si svolgerà adal 22 al 26 luglio. L'proviene da Ildenaro.it.

