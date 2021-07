Arrampicata Sportiva | Stefano Ghisolfi e Laura Rogora ci riprovano

(Di lunedì 12 luglio 2021) Si chiude in quel di Chamonix la prima giornata della sesta tappa di Coppa del Mondo di2021. Oggi, lunedì 12 luglio, si sono tenute le qualificazioni e le semifinali del Lead, mentre domani sono previste le finali., quinto questa mattina con 11.62, si conferma nella parte alta della classifica ed accede in finale con il secondo posto. L’azzurro si ferma a 46 alle spalle del tedesco Sasha Lehmann (47+). Terzo posto per il padrone di casa Paul Jenft (45+) davanti allo sloveno Luka Potocar (45). Il britannico Sean Bailey chiude la Top5, mentre segnaliamo il nono posto per il nostro ...

