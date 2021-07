Wimbledon 2021, Djokovic: “Vincere qui il sogno da bambino. Grande Slam? Può succedere” (Di domenica 11 luglio 2021) “Congratulazioni a Matteo. Non è bello perdere in finale ma sono sicuro che hai una carriera davanti a te. Hai un tennis potente, ho i segni sulla pelle”. Sono queste le dichiarazioni a caldo di Novak Djokovic dopo aver vinto la finale di Wimbledon contro Matteo Berrettini. “Vincere Wimbledon è sempre stato il mio più Grande sogno da bambino. Continuo a ripetermi quanto sia speciale questo, non è scontato: devo apprezzare che questo è un Grande onore. In Serbia con materiale di fortuna mi costruivo il trofeo che vedete adesso”. “Ventesimo titolo ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) “Congratulazioni a Matteo. Non è bello perdere in finale ma sono sicuro che hai una carriera davanti a te. Hai un tennis potente, ho i segni sulla pelle”. Sono queste le dichiarazioni a caldo di Novakdopo aver vinto la finale dicontro Matteo Berrettini. “è sempre stato il mio piùda. Continuo a ripetermi quanto sia speciale questo, non è scontato: devo apprezzare che questo è unonore. In Serbia con materiale di fortuna mi costruivo il trofeo che vedete adesso”. “Ventesimo titolo ...

