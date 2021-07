Wanda Nara follie a Capri |   Ha speso 2mila euro a notte

Advertising

VincenzoLentin1 : RT @fcin1908it: Wanda Nara e Icardi dimenticano l’Inter: figli iscritti al Milan Camp - JohSogos : RT @ilgiornale: La moglie di Mauro Icardi si è concessa una mini vacanza sull'isola di Capri tra shopping, gite in barca e un soggiorno di… - ilgiornale : La moglie di Mauro Icardi si è concessa una mini vacanza sull'isola di Capri tra shopping, gite in barca e un soggi… - STnews365 : Wanda Nara, messaggio criptico sulla Roma. 'Che voglia di scendere a Roma... a presto', il tweet della moglie di Ma… - serieAnews_com : #Icardi, #WandaNara omaggia la città di #Roma e tifosi dell'#ASRoma sognano -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Corriere dello Sport.it

Vacanze italiane pere le figlie Isabela e Francesca. La prorompente argentina è sbarcata in costiera Amalfitana negli scorsi giorni e si è concessa una pausa di lusso a Capri. " Già sento la nostalgia" , ha ...ICARDI AL MILAN?/ Calciomercato news: figlicon maglia rossonera... CALCIOMERCATO LAZIO, KAMARA COSTA MENO La Lazio punta a rinforzare l'organico da consegnare a mister Sarri in varie zone ...Si è rilassata a Positano prima di trasferirsi, nella giornata di oggi, nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Potremo riassumere così la vacanza campana di Wanda Nara, la nota showgirl argentina, nonché m ...Non è però ancora fatta: c’è da convincere l’Ajax, e per il momento questo non è ancora avvenuto. Onana, più volte accostato all’Inter a parametro zero per la prossima stagione, potrebbe invece proseg ...