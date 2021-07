Verona, Faraoni: «Grande entusiasmo. Obiettivo salvezza, poi…» (Di domenica 11 luglio 2021) Davide Faraoni, esterno del Verona, ha parlato dopo il primo giorno di ritiro agli ordini di Eusebio Di Francesco Davide Faraoni, esterno del Verona, ha parlato dopo il primo giorno di ritiro agli ordini di Eusebio Di Francesco. Le sue dichiarazioni. «C’è Grande entusiasmo e voglia di fare bene. L’Obiettivo resta sempre la salvezza, è il nostro primo Obiettivo, poi si vedrà. Io personalmente cerco sempre di migliorarmi e aiutare il più possibile la squadra, per noi il gruppo è fondamentale e i nuovi arrivati si inseriranno al ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Davide, esterno del, ha parlato dopo il primo giorno di ritiro agli ordini di Eusebio Di Francesco Davide, esterno del, ha parlato dopo il primo giorno di ritiro agli ordini di Eusebio Di Francesco. Le sue dichiarazioni. «C’èe voglia di fare bene. L’resta sempre la, è il nostro primo, poi si vedrà. Io personalmente cerco sempre di migliorarmi e aiutare il più possibile la squadra, per noi il gruppo è fondamentale e i nuovi arrivati si inseriranno al ...

