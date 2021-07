Variante Delta, la mappa europea del rischio Covid (Di domenica 11 luglio 2021) Il timore di tutti è la variante Delta. È quella che si sta diffondendo più velocemente e che in molte parti d’Europa sta facendo aumentare i contagi. Anche in base alla diffusione di questa variante il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l’Ecdc, ha disegnato la mappa settimanale sull’incidenza dei casi. L’Europa è per la maggior parte verde, ma ci sono zone in cui l’incidenza sta salendo. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 luglio 2021) Il timore di tutti è la variante Delta. È quella che si sta diffondendo più velocemente e che in molte parti d’Europa sta facendo aumentare i contagi. Anche in base alla diffusione di questa variante il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l’Ecdc, ha disegnato la mappa settimanale sull’incidenza dei casi. L’Europa è per la maggior parte verde, ma ci sono zone in cui l’incidenza sta salendo.

