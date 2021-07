Un no ragionato al ddl Zan Firmato Zacchera

Leggi su formiche

(Di domenica 11 luglio 2021) Se fosse possibile discutere seriamente sul decreto legge Zan senza farlo da “tifosi” credo che arriveremmo alla conclusione che non c’è comunque nulla di urgente né di indispensabile per dover approvare questa legge. A parte gli imbecilli e gli ignoranti che ci sono da sempre ed ovunque, mi sembra che l’Italia non sia un Paese particolarmente ostile alle persone omosessuali, né lo è secondo le graduatorie europee dei Paesi “gay-friendly”, né tantomeno nei dati relativi agli episodi di aggressione a persone omosessuali. Ci sono stati in passato singoli episodi, certamente da condannare, ma non sono certo prevalenti; sono infinitamente più numerose le violenze sulle donne o sui minori – ...