The Legend of Zelda Breath of the Wild, arrestato in Giappone un hacker che vendeva salvataggi modificati (Di domenica 11 luglio 2021) La polizia Giapponese ha recentemente arrestato a Tokyo un ragazzo cinese di 27 anni, accusato di vendere salvataggi modificati per The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Questi salvataggi includevano, stando al rapporto della polizia, abilità potenziate e oggetti rari non recuperabili facilmente in gameplay normali. Non solo Zelda, tuttavia: l'uomo era in possesso di diversi salvataggi hackerati per numerosi videogiochi e molti di essi sono stati venduti tramite aste online ad un prezzo ... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 luglio 2021) La poliziase ha recentementea Tokyo un ragazzo cinese di 27 anni, accusato di vendereper Theofof The. Questiincludevano, stando al rapporto della polizia, abilità potenziate e oggetti rari non recuperabili facilmente in gameplay normali. Non solo, tuttavia: l'uomo era in possesso di diversiati per numerosi videogiochi e molti di essi sono stati venduti tramite aste online ad un prezzo ...

infoitscienza : Con The Legend of Zelda: Skyward Sword HD alle porte, Nintendo rievoca la storia dell’eroica principessa - infoitscienza : Una copia di The Legend of Zelda è stata venduta per 870mila dollari - Eurogamer_it : #TheLegendOfZelda #BreathOfTheWild, arrestato in Giappone un hacker che vendeva salvataggi modificati. - NintendOnTweet : Una copia del primo The Legend of Zelda per NES è stata venduta per la cifra record di $870.000 - macitynet : Primissima copia di The Legend of Zelda venduta a 870.000 dollari -

Ultime Notizie dalla rete : The Legend In Giappone un uomo è stato arrestato per aver venduto salvataggi modificati di Breath of the Wild Le autorità giapponesi hanno arrestato un 27enne cinese, reo di aver venduto salvataggi modificati del gioco per Nintendo Switch The Legend of Zelda: Breath of the Wild . Secondo quanto riportato dal Broadcasting System of Niigata (segnalato da Dexerto ), la polizia di Niigata l'8 luglio ha arrestato un 27enne cinese che vive a ...

Zelda Breath of The Wild, arrestato un uomo che vendeva dati modificati L'uscita di Nintendo Switch è stata accompagnata da The Legend of Zelda Breath of The Wild , titolo imprescindibile della scorsa generazione. Vero e proprio spartiacque tra il doloroso ciclo vitale di Wii U e la visione vincente che ha dato vita alla ...

The Legend of Zelda: Breah of the Wild, i salvataggi modificati valgono l’arresto Tom's Hardware Italia The Legend of Zelda Breath of the Wild, arrestato in Giappone un hacker che vendeva salvataggi modificati In Giappone, la polizia ha effettuato l'arresto di una persona colpevole di aver venduto salvataggi modificati per diversi videogiochi, incluso The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Primissima copia di The Legend of Zelda venduta a 870.000 dollari Una primissima copia di The Legend of Zelda venduta per a 870.000 dollari; tuttavia, c'è un motivo. Una primissima copia di The Legend of Zelda venduta per a 870.000 dollari ...

Le autorità giapponesi hanno arrestato un 27enne cinese, reo di aver venduto salvataggi modificati del gioco per Nintendo Switchof Zelda: Breath ofWild . Secondo quanto riportato dal Broadcasting System of Niigata (segnalato da Dexerto ), la polizia di Niigata l'8 luglio ha arrestato un 27enne cinese che vive a ...L'uscita di Nintendo Switch è stata accompagnata daof Zelda Breath ofWild , titolo imprescindibile della scorsa generazione. Vero e proprio spartiacque tra il doloroso ciclo vitale di Wii U e la visione vincente che ha dato vita alla ...In Giappone, la polizia ha effettuato l'arresto di una persona colpevole di aver venduto salvataggi modificati per diversi videogiochi, incluso The Legend of Zelda Breath of the Wild.Una primissima copia di The Legend of Zelda venduta per a 870.000 dollari; tuttavia, c'è un motivo. Una primissima copia di The Legend of Zelda venduta per a 870.000 dollari ...