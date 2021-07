Tennis: Wimbledon, finale Berrettini-Djokovic in diretta su schermi di Piazza del Popolo (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. – (Adnkronos) – La Fan Zone degli Euro 2020 a Roma accende i riflettori sulla finale di Tennis del Torneo di Wimbledon. Dalle ore 15 i maxi schermi di Piazza del Popolo si collegheranno con Londra per trasmettere l’ultimo atto di Wimbledon dove si sfideranno Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Per l’Italia è un altro appuntamento con la storia da vivere tutto in diretta. Dopo il grande Tennis la festa continua alle ore 17.30 con il concerto di Michael Supnick Quintet sul palco dell’Uefa ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. – (Adnkronos) – La Fan Zone degli Euro 2020 a Roma accende i riflettori sulladidel Torneo di. Dalle ore 15 i maxididelsi collegheranno con Londra per trasmettere l’ultimo atto didove si sfideranno Matteoe Novak. Per l’Italia è un altro appuntamento con la storia da vivere tutto in. Dopo il grandela festa continua alle ore 17.30 con il concerto di Michael Supnick Quintet sul palco dell’Uefa ...

