Svolta al G20 di Venezia, accordo sulla tassazione globale per le multinazionali (Di domenica 11 luglio 2021) La tassazione sarà composta da un'aliquota minima al 15% e un meccanismo di ripartizione degli utili fra oltre 130 paesi. Il gettito potrebbe arrivare su scala mondiale a 150 miliardi di dollari. ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 11 luglio 2021) Lasarà composta da un'aliquota minima al 15% e un meccanismo di ripartizione degli utili fra oltre 130 paesi. Il gettito potrebbe arrivare su scala mondiale a 150 miliardi di dollari. ...

Advertising

Tg3web : A Venezia i ministri delle finanze del G20 hanno raggiunto l'accordo sulla tassazione delle multinazionali, una svo… - infoitinterno : Fisco, svolta al G20: “Sì alla global tax, è un'intesa storica” - cesarebrogi1 : RT @Tg3web: A Venezia i ministri delle finanze del G20 hanno raggiunto l'accordo sulla tassazione delle multinazionali, una svolta per l'ec… - banfimilano : RT @Tg3web: A Venezia i ministri delle finanze del G20 hanno raggiunto l'accordo sulla tassazione delle multinazionali, una svolta per l'ec… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: A Venezia i ministri delle finanze del G20 hanno raggiunto l'accordo sulla tassazione delle multinazionali, una svolta per l'ec… -