Schiavone: 'Berrettini, domina l'emozione. Meriti di stare tra i top' (Di domenica 11 luglio 2021) Quel 5 giugno del 2010 è ancora scolpito nella memoria, impresso sulla terra rossa di Parigi. È il giorno in cui Francesca Schiavone si laurea regina del Roland Garros battendo Sam Stosur. Con Flavia ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 luglio 2021) Quel 5 giugno del 2010 è ancora scolpito nella memoria, impresso sulla terra rossa di Parigi. È il giorno in cui Francescasi laurea regina del Roland Garros battendo Sam Stosur. Con Flavia ...

Advertising

josemorgado : Italians who reached singles Grand Slam finals: Nicola Pietrangeli, 4 Francesca Schiavone, 2 Giorgio de Stefani,… - Gazzetta_it : Schiavone: 'Berrettini, domina l'emozione. Meriti di stare tra i top' #wimbledon - Angelo_MB : ... quando aveva a disposizione l'aereo di stato a spesa dei fessi con una crisi in corso non ha resistito precipit… - sportal_it : Francesca Schiavone spinge Matteo Berrettini verso l'impresa - Imnotthere14 : Nel festeggiare le grandi prestazioni di #Berrettini in finale di uno slam si ricordano i 45 anni da #Panatta. Poc… -