Sangiovanni innamorato di Giulia Stabile: "Voglio stare con lei, sentirla non mi basta" (Di lunedì 12 luglio 2021) Sangiovanni e Giulia Stabile, ad oggi, formano senza ombra di dubbio una delle coppie più amate dell'estate. La loro storia d'amore sbocciata nella scuola di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi, procede a gonfie vele anche a telecamere spente. I due ex allievi della scuola più amata dagli italiani, continuano di tanto in tanto ad aggiornare i propri fan sulla loro relazione sentimentale pubblicando post romantici su Instagram. Intervistato da Big, Sangiovanni ha affermato: "Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta ...

