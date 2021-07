Rivoluzione Americana: quasi tutti gli stati fanno causa a Google e il colosso reagisce così (Di domenica 11 luglio 2021) Google Play Store nel mirino di un’imponente azione legale da parte di una fitta schiera di Attorney General. Ma il gigante di Mountain View non resta a guardare. (Adobe Stock)Non c’è pace per i colossi di Big Tech. Stavolta a fare notizia sulle pagine di cronaca legale è di nuovo Google, bersaglio di una maxi offensiva giudiziaria per violazione delle regole antitrust nella gestione del Play Store. La schiera dell’accusa è a dir poco folta: si tratta del procuratore generale di Washington DC più altri 36 procuratori generali di altrettanti stati della Federazione Americana. L’azione legale è stata ... Leggi su computermagazine (Di domenica 11 luglio 2021)Play Store nel mirino di un’imponente azione legale da parte di una fitta schiera di Attorney General. Ma il gigante di Mountain View non resta a guardare. (Adobe Stock)Non c’è pace per i colossi di Big Tech. Stavolta a fare notizia sulle pagine di cronaca legale è di nuovo, bersaglio di una maxi offensiva giudiziaria per violazione delle regole antitrust nella gestione del Play Store. La schiera dell’accusa è a dir poco folta: si tratta del procuratore generale di Washington DC più altri 36 procuratori generali di altrettantidella Federazione. L’azione legale è stata ...

Advertising

Beatricehishere : Non posso studiare la rivoluzione americana se ogni due per tre mi menzionate Boston che mi fa pensare all lui, cio… - Accadde_Oggi : 1778 – Rivoluzione americana: Luigi XVI di Francia dichiara guerra al Regno di Gran Bretagna #AccaddeOggi - G_B0TTAZZI : @istbrunoleoni @Linkiesta @zitelmann_en Ergo la rivoluzione francese, la guerra di indipendenza americana, la cadut… - Sarx88 : Molto americana come soluzione il trust ma in Italia... Come diceva Longanesi: «La rivoluzione in Italia non si… - Siciliani14 : @JANSOBIESKI17 @fattoquotidiano Si dovrebbero indignare gli egiziani che hanno fatto quella famosa rivoluzione dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Americana Festa dell'Indipendenza USA: come spiegare il 4 luglio ai bambini Nostrofiglio iggy pop david bowie raw power stooges lou reed A Wayne Kramer e Iggy Pop, evidentemente, di essere gli intestatari della rivoluzione del Garage Rock importava meno di zero. Il problema erano i soldi e i soldi non bastavano mai. Non bastavano quell ...

Copa America, pesi massimi al Maracana: Neymar sfida Messi Argentina e Brasile si sfidano, questa notte, per l'atto conclusivo di una Copa America aperta a 8 mila tifosi: sarà Neymar contro Messi ...

A Wayne Kramer e Iggy Pop, evidentemente, di essere gli intestatari della rivoluzione del Garage Rock importava meno di zero. Il problema erano i soldi e i soldi non bastavano mai. Non bastavano quell ...Argentina e Brasile si sfidano, questa notte, per l'atto conclusivo di una Copa America aperta a 8 mila tifosi: sarà Neymar contro Messi ...