Resta possibile l'uscita di Ospina, tre le opzioni in ballo per sostituirlo: in pole c'è ancora Vaclik (Di domenica 11 luglio 2021) Il nuovo allenatore azzurro Luciano Spalletti vuole puntare forte su Alex Meret per la porta, al contrario di quanto accaduto sotto Rino Gattuso nell'ultimo anno e mezzo con un'alternanza più rilevante col colombiano David Ospina. Secondo il Corriere dello Sport, il neo terzo classificato in Copa America potrebbe andare via in questa sessione di mercato - vista la volontà di Spalletti - per continuare a essere protagonista altrove. Allora ecco che trapelano i nomi per i possibili sostituti, cercando tra profili simili allo stesso Ospina: il favorito Resta Tomas Vaclik, 32 anni, appena svincolatosi dal Siviglia e reduce ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 11 luglio 2021) Il nuovo allenatore azzurro Luciano Spalletti vuole puntare forte su Alex Meret per la porta, al contrario di quanto accaduto sotto Rino Gattuso nell'ultimo anno e mezzo con un'alternanza più rilevante col colombiano David. Secondo il Corriere dello Sport, il neo terzo classificato in Copa America potrebbe andare via in questa sessione di mercato - vista la volontà di Spalletti - per continuare a essere protagonista altrove. Allora ecco che trapelano i nomi per i possibili sostituti, cercando tra profili simili allo stesso: il favoritoTomas, 32 anni, appena svincolatosi dal Siviglia e reduce ...

Advertising

Spazio_Napoli : Resta possibile l'uscita di Ospina, tre le opzioni in ballo per sostituirlo: in pole c'è ancora Vaclik - gilnar76 : Resta possibile l'uscita di Ospina, tre le opzioni in ballo per sostituirlo: in pole c'è ancora Vaclik #Forzanapoli… - sab_italianoDOC : RT @Stefano173456: Scambio merci. (Umane) Non possibile, stento ancora a crederci che tu, @beppe_grillo, ci hai usati come merce di scambi… - gipe73 : RT @Stefano173456: Scambio merci. (Umane) Non possibile, stento ancora a crederci che tu, @beppe_grillo, ci hai usati come merce di scambi… - deleo_c : RT @Stefano173456: Scambio merci. (Umane) Non possibile, stento ancora a crederci che tu, @beppe_grillo, ci hai usati come merce di scambi… -