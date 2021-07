No, non esiste una pagina del televideo sulla Variante Delta che contagia le famiglie vaccinate (Di domenica 11 luglio 2021) Complottismo e affini si muovo sempre nello stesso campo ultimamente: Variante Delta e vaccino. Lo scopo è sempre lo stesso: sostenere – senza alcuna prova – che la Variante Delta colpisca più i vaccinati dei non vaccinati. Il tutto in una massiccia campagna di screditamento che vede i vaccini al centro dell’attenzione di tutte quelle persone che non lo vogliono fare o che hanno dubbi in merito. Persone che, ovviamente, dovrebbero preferire fonti autorevoli e accreditate per capire come sia meglio procedere e scegliere liberamente basandosi sui fatti e non sulle invenzioni. Invenzioni, appunto, come la falsa ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 11 luglio 2021) Complottismo e affini si muovo sempre nello stesso campo ultimamente:e vaccino. Lo scopo è sempre lo stesso: sostenere – senza alcuna prova – che lacolpisca più i vaccinati dei non vaccinati. Il tutto in una massiccia campagna di screditamento che vede i vaccini al centro dell’attenzione di tutte quelle persone che non lo vogliono fare o che hanno dubbi in merito. Persone che, ovviamente, dovrebbero preferire fonti autorevoli e accreditate per capire come sia meglio procedere e scegliere liberamente basandosi sui fatti e non sulle invenzioni. Invenzioni, appunto, come la falsa ...

