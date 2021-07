«Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta» | la frase di Bonucci per zittire i tifosi inglesi

(Di lunedì 12 luglio 2021) «Nedine»: dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020 Leonardoha trovato un modo piuttosto originale per festeggiare. Poco dopo l’ultimo rigore, accompagnato dal compagno di reparto Chiellini,si è divertito a sfottere l’Inghilterra su una tematica che sta piuttosto a cuore agli italiani: la cucina. #ItsComingRome #InghilterraItalia #ItalyEngland #Euro2020Final pic.twitter.com/dhBmemGa6f— italians mad at food (@ItalianComments) July 11, 2021 Lo spezzone ...

Sfogando tutta la tensione di 120', dopo la partita e prima della premiazione il difensore della Nazionale di Mancini e della Juventus si è lasciato andare e ha mandato un chiaro messaggio ai tifosi i ...In precedenza alla Rai ha detto:. Stiamo vedendo 58mila persone che se ne vanno via….è una grande nazionale l'Inghilterra. I tifosi ci sono rimasti male ma l'Italia gli ha dato una lezione Eccolo nel ...