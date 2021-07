Martina e Paola, in cinque minuti tutto è cambiato. Nessuno è riuscito a salvarle (Di domenica 11 luglio 2021) Martina Svilpo e Paola Viscardi, alpiniste della provincia di Verbania di 29 e 28 anni – sono morte assiderate sul Monte Rosa durante l’ascensione verso la Piramide Vincent. Tragedia sul Monte Rosa, dove due alpiniste italiane – Martina Svilpo, 29 anni, residente a Crevoladossola, e Paola Viscardi, 28 anni, residente a Trontano, entrambi Comuni in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 11 luglio 2021)Svilpo eViscardi, alpiniste della provincia di Verbania di 29 e 28 anni – sono morte assiderate sul Monte Rosa durante l’ascensione verso la Piramide Vincent. Tragedia sul Monte Rosa, dove due alpiniste italiane –Svilpo, 29 anni, residente a Crevoladossola, eViscardi, 28 anni, residente a Trontano, entrambi Comuni in L'articolo proviene da Leggilo.org.

