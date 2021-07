LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Vincenzo Nibali nel gruppo di testa all’imbocco della salita finale. Soffrono Cattaneo e Martin (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 Cattaneo e Martin non vedono più il gruppo maglia gialla. 17.00 Martin e Cattaneo sono segnalati a 20? dal gruppo maglia gialla. 16.58 Mancano 30 chilometri all’arrivo. 16.56 Cattaneo e Martin sono a 50 metri dal gruppo maglia gialla, ma ci sono dei lunghi rettilinei in discesa ove il plotone Pogacar allunga e non permette loro di rientrare. 16.55 Cattaneo supera Martin e si sta riportando sul gruppo di ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02non vedono più ilmaglia gialla. 17.00sono segnalati a 20? dalmaglia gialla. 16.58 Mancano 30 chilometri all’arrivo. 16.56sono a 50 metri dalmaglia gialla, ma ci sono dei lunghi rettilinei in discesa ove il plotone Pogacar allunga e non permette loro di rientrare. 16.55superae si sta riportando suldi ...

