LIVE Ginnastica, Campionati Italiani in DIRETTA: Maggio e Iorio vincono tra trave e parallele. Lodadio show

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19.07 Thomas Grasso vince come da pronostico al volteggio (14.700) precedendo Nicola Bartolini (14.425) e Luca Lino Garza (14.125).

19.05 Martina Maggio si laurea Campionessa d'Italia alla trave con 13.650 (5.1) precedendo Manila Esposito (13.550, 5.4) e Maria Vittoria Cocciolo (13.050, 4.9).

19.03 Angela Andreoli commette diversi errori alla trave e si ferma a 12.850 (5.8).

18.54 Martina Maggio sempre al comando sui 10 con 13.650 davanti a Esposito (13.550) e Cocciolo (13.050). Attesa per Angela Andreoli.

18.48 Maria Vittoria Cocciolo terza alla ...

