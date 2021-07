La regina Elisabetta scrive alla nazionale inglese prima della finale di Euro 2020

(Di domenica 11 luglio 2021) E’ il grande giorno: si gioca oggi Italia-Inghilterra una partita sentitissima sia nel Regno Unito che nel nostro paese. Mancano pochissime ore: conosceremo solo questa seramezzanotte il nomecampione d’pa. Per gli inglesi questa giornata inizia in modo speciale. Lainfatti ha scritto una lettera per fare l’in bocca al lupo ai ragazzi ma anche per ricordare chedi tutto, a prescindere dal risultato, quello che conta è metterci davvero tutto in campo, rispettando gli avversari. Una lettera indirizzata ...

Un errore che laII non le avrebbe mai perdonato. "Un passo falso", secondo il più importante esperto di etichetta del Regno Unito, Williams Hanson, che aveva detto al The ...... a giocarsi, oggi, la finale dell'Europeo in un Wembley pieno nonostante la coda della pandemia , con gli auguri all'Inghilterra dellache ricorda di aver consegnato la Coppa Rimet ...Oggi a Wembley dovrebbe esserci William da sempre presente nelle partite della nazionale di cui è un grandissimo tifoso. Non sappiamo se ci saranno Kate e i bambini. La Middleton infatti è entrata in ...Con gli azzurri che cercano di fare lok scherzetto agli inglesi nel loro stadio di Wembley, davanti a Boris Johnson e alla Regina Elisabetta. "Lo stadio pieno e' una notizia meravigliosa per gli ...