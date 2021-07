Italia Inghilterra LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di domenica 11 luglio 2021) Allo stadio Wembley, il match valido per la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Wembley”, Italia e Inghilterra si affrontano nel match valido per la finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Italia Inghilterra 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Italia ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) Allo stadio Wembley, ilvalido per la finale di Euro2020 tra, risultato,Allo stadio “Wembley”,si affrontano nelvalido per la finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - gringolet : RT @perchetendenza: 'OGGI È IL GIORNO' e 'TODAY IS THE DAY': Perché questa sera alle 21:00 l'Italia affronterà l'Inghilterra nella finale d… - BITCHYXit : Euro 2020, Inghilterra vs Italia: un tifoso si abbassa le mutande e si ficca un fumogeno nel culo -