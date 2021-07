Italia-Inghilterra, il principe William: “Portate a casa la Coppa. La Nazione è con voi” | VIDEO (Di domenica 11 luglio 2021) Il principe William ha mandato un VIDEO messaggio alla Nazionale inglese che questa sera sfiderà l’Italia nella finale degli Euro 2020 di Wembley: “Non posso credere che stia succedendo. Voglio augurarvi la migliore fortuna per stasera. Che prestazione di squadra è stata! Ognuno ha fatto la sua parte e anche chi ha lavorato dietro le quinte è stato essenziale. Avete tirato fuori il meglio dell’Inghilterra e siamo tutti con voi. Tutta la Nazione è con voi. Portatela a casa“. Anche il premier britannico Boris Johnson ha inviato un VIDEO ... Leggi su tpi (Di domenica 11 luglio 2021) Ilha mandato unmessaggio alla Nazionale inglese che questa sera sfiderà l’nella finale degli Euro 2020 di Wembley: “Non posso credere che stia succedendo. Voglio augurarvi la migliore fortuna per stasera. Che prestazione di squadra è stata! Ognuno ha fatto la sua parte e anche chi ha lavorato dietro le quinte è stato essenziale. Avete tirato fuori il meglio dell’e siamo tutti con voi. Tutta laè con voi.la a“. Anche il premier britannico Boris Johnson ha inviato un...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - sportface2016 : Allarme a #Wembley: si teme l'invasione di formiche volanti durante #ItaliaInghilterra - adriana79838114 : RT @obrienromance: stasera italia vs inghilterra, share to win - G00D1NAG00DBYE : RT @obrienromance: stasera italia vs inghilterra, share to win -