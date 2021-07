Italia-Inghilterra, i vip a Wembley per la finale degli Europei: da William ad Adele. Il messaggio della Regina (Di domenica 11 luglio 2021) La finale degli Europei di questa sera si annuncia una battaglia epica tra Italia e Inghilterra, le due squadre che si fronteggeranno a Wembley. Nello stadio londinese, non a caso, si aspetta una carrellata di vip che assisteranno al match, tra cui il presidente Sergio Mattarella che è volato nella capitale inglese per sostenere l’Italia. Da parte inglese non mancheranno star e reali, tra cui il principe William, Adele e Noel Gallagher. Mick Jagger, che ha violato la quarantena per assistere alla semifinale con la ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 luglio 2021) Ladi questa sera si annuncia una battaglia epica tra, le due squadre che si fronteggeranno a. Nello stadio londinese, non a caso, si aspetta una carrellata di vip che assisteranno al match, tra cui il presidente Sergio Mattarella che è volato nella capitale inglese per sostenere l’. Da parte inglese non mancheranno star e reali, tra cui il principee Noel Gallagher. Mick Jagger, che ha violato la quarantena per assistere alla semicon la ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 INGHILTERRA, INFORTUNIO AL GINOCCHIO PER FODEN L'attaccante a rischio per la finale con l'Itali… - occhibugiardi : RT @obrienromance: stasera italia vs inghilterra, share to win - KTHyugaUzumaki : RT @obrienromance: stasera italia vs inghilterra, share to win -