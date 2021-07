Italia Inghilterra, dubbio Immobile per Mancini: il c.t. pensa al falso nove (Di domenica 11 luglio 2021) In vista della finale di questa sera contro l’Inghilterra, Mancini sta pensando se confermare Immobile o proporre un falso nove a sorpresa L’Europeo di Ciro Immobile non è stato all’insegna di prestazioni sempre sufficienti. Due gol nei gironi eliminatori, poi nulla più, con tante partite in cui l’attaccante è parso fuori dalla sintonia di una squadra che gira a meraviglia. Stasera contro l’Inghilterra avrà la possibilità di rifarsi con gli interessi, ma Roberto Mancini avrebbe anche un grosso sul suo attaccante. Come riportato da La ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021) In vista della finale di questa sera contro l’stando se confermareo proporre una sorpresa L’Europeo di Cironon è stato all’insegna di prestazioni sempre sufficienti. Due gol nei gironi eliminatori, poi nulla più, con tante partite in cui l’attaccante è parso fuori dalla sintonia di una squadra che gira a meraviglia. Stasera contro l’avrà la possibilità di rifarsi con gli interessi, ma Robertoavrebbe anche un grosso sul suo attaccante. Come riportato da La ...

