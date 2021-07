I Bastardi di Pizzofalcone 3 | le anticipazioni ufficiali | è dura per Lojacono

Leggi su vesuvius

(Di domenica 11 luglio 2021) Idi3 è l’attesissima nuova stagione dei fan della serie nata dai romanzi di De Giovanni: c’è un nuovo personaggio Idi(foto Instagram)I fan della fortunatissima serie Rai Idi, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, sono in attesa DI conoscere le nuove storie e quali saranno le conseguenze della bomba esplosa alla fine della seconda serie. Gli appassionati dovranno attendere ancora qualche mese perché in autunno è prevista la messa in onda della terza. Le riprese stavano procedendo a passo spedito quando poi è ...