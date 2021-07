Euro 2020, finale Italia-Inghilterra: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv (Di domenica 11 luglio 2021) Mancano meno di 3 ore al fischio d’inizio della finale tra Italia e Inghilterra. Si gioca allo stadio Wembley di Londra, con oltre 65 mila spettatori previsti di cui 58 mila inglesi e meno di 7 mila Italiani. Sugli spalti sarà presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre la regina Elisabetta ha mandato alla L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 11 luglio 2021) Mancano meno di 3 ore al fischio d’inizio dellatra. Si gioca allo stadio Wembley di Londra, con oltre 65 mila spettatori previsti di cui 58 mila inglesi e meno di 7 milani. Sugli spalti sarà presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre la regina Elisabetta ha mandato alla L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Advertising

SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - amnestyitalia : Se il Parlamento approverà il rinnovo, l’Italia non solo continuerà a finanziare e sostenere l’attività di intercet… - NixonSquady : RT @254_icon: Copa America final 3am Euro 2020 final 10.00pm Me on Monday #Euro2020OnDStv - Mit_Ist_Sosyal : El Cezire /// Euro 2020 final: Italy vs England – Live -